Губернатор Томской области Мазур озвучил на что были направлены федеральные деньги в регионе

Фото: Анна Ковалёва

Владимир Мазур сегодня, 24 августа, рассказал на заседании Законодательной Думы о том, куда были направлены в регионе средства из федерального бюджета.

Уточним, что речь идет о дополнительных 0,5 млрд рублей из федерального бюджета. Губернатор распорядился направить деньги во все муниципалитеты на решение вопросов, с которыми к нему на встречах обращались люди.

- освещение улиц в Томске и селах Бакчарского района;

- обустройство детских площадок в Томском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском и Чаинском районах;

- ремонт дворов, дорог, тротуаров и пешеходных зон, остановочных павильонов в Томске;

- объекты коммунального хозяйства по всей области;

- ремонт киноконцертного зала в Зырянском, детской школы искусств в Кривошеине, дома

культуры в асиновском селе Ягодное;

- благоустройство территории колпашевской школы № 7, лыжной базы Тегульдетской ДЮСШ;

- устройство пандуса в Северском музыкальном театре;

- замену покрытия стрежевского стадиона.

Напомним, что губернатор также заявил, что в 2024 году между Томском и Томским районом запустят 30 дополнительных пассажирских автобусов.

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