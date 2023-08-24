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НовостиОбщество24 августа 2023 3:44

Между Томском и Томским районом запустят 30 дополнительных пассажирских автобусов

Автобусы будут следовать по 10 самым востребованным маршрутам
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

В Томске и в селах Томского района запустят 30 дополнительных пассажирских автобусов. Автобусы будут следовать по 10 самым востребованным маршрутам, сообщил глава региона Владимир Мазур на заседании Законодательной Думы Томской области.

"В 2024 году регион закупит 30 пассажирских автобусов для 10 самых востребованных маршрутов между Томском и селами Томского района", - сказал губернатор.

Также отмечается, что в список будут входить три маршрута в Каргасокском районе.

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