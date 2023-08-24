В Томске 24 августа столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В четверг, 24 августа, в Томске температура воздуха прогреется до +26…+28°С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер южный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с», - говорится в сообщении.

По области также прогнозируют переменную облачность. В некоторых районах региона будут наблюдаться туманы, пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах ожидаются сильные ливни.

Воздух в регионе прогреется до +17…+29°С.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с. Местами ожидаются порывы до 18 м/с.

Читайте также Июль в Томске оказался самым грязным за все лето