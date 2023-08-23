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НовостиПроисшествия23 августа 2023 9:45

Томича подозревают в краже велосипеда из подъезда

Жителя Томской области обвиняют в хищении имущества на 10 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
Велосипед, который оценили в 10 тысяч рублей, уже вернули хозяину

Велосипед, который оценили в 10 тысяч рублей, уже вернули хозяину

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Жителя Томской области обвиняют в краже велосипеда. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Томской области, сообщение о краже поступило в отдел полиции Асино. Полицейские установили, что к этому может быть причастен 29-летний житель деревни Торбеево, который уже не раз совершал преступления.

«По предварительным данным, злоумышленник похитил не пристегнутый велосипед из подъезда многоквартирного дома по улице Станционная», - уточнили в пресс-службе полиции.

Велосипед, который оценили в 10 тысяч рублей, уже вернули хозяину. По этому делу возбудили уголовное дело.

Ранее томич соврал о преступлении, чтобы переночевать в полиции.