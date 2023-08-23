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НовостиОбщество23 августа 2023 9:15

Более 20 разрешений на строительство выдали в Томской области в июле

За месяц в регионе выдали 42 разрешения на ввод в эксплуатацию
Александра Тайбатрова
В июле 2023 года по муниципальным образованиям Томской области выдано на строительство 116 уведомлений

В июле 2023 года по муниципальным образованиям Томской области выдано на строительство 116 уведомлений

Фото: Иван МАКЕЕВ

За июль 2023 года в Томской области выдали 24 разрешения на строительство, из которых 20 – на новые объекты. Такие данные приводит Томскстат. При этом на ввод объектов в эксплуатацию за тот же месяц выдали 42 разрешения, в том числе 38 – за счет нового строительства.

«В июле 2023 года по муниципальным образованиям Томской области выдано на строительство 116 уведомлений», - рассказали в Томскстате.

При этом 108 уведомлений выдали на новое строительство. За месяц в Томской области выдали 19 уведомлений на ввод объектов в эксплуатацию, все – за счет нового строительства.