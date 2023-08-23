Более 20 разрешений на строительство выдали в Томской области в июле

В июле 2023 года по муниципальным образованиям Томской области выдано на строительство 116 уведомлений Фото: Иван МАКЕЕВ

За июль 2023 года в Томской области выдали 24 разрешения на строительство, из которых 20 – на новые объекты. Такие данные приводит Томскстат. При этом на ввод объектов в эксплуатацию за тот же месяц выдали 42 разрешения, в том числе 38 – за счет нового строительства.

«В июле 2023 года по муниципальным образованиям Томской области выдано на строительство 116 уведомлений», - рассказали в Томскстате.

При этом 108 уведомлений выдали на новое строительство. За месяц в Томской области выдали 19 уведомлений на ввод объектов в эксплуатацию, все – за счет нового строительства.