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НовостиОбщество23 августа 2023 6:26

«Бусинка добра»: томские волонтеры провели мастер-класс в День триколора

Школьники Томской области сделали сувениры для сверстников из Запорожья
Александра Тайбатрова
Браслеты обещают отправить в Приазовье с ближайшей партией гуманитарного груза

Браслеты обещают отправить в Приазовье с ближайшей партией гуманитарного груза

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В День государственного флага волонтеры Томской области провели мастер-класс «Бусинка добра». В пресс-службе администрации Томской области рассказали, что на мастер-классе школьники под руководством мастеров изготовили браслеты в цветах триколора.

«Сувениры создавали для детей подшефного нашему региону Приазовского района Запорожской области», - уточнили в обладминистрации.

Браслеты обещают отправить в Приазовье с ближайшей партией гуманитарного груза.

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