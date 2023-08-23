«Более 1100 гектаров»: в Томской области начали сеять озимые

В Томском районе засеяли уже 320 гектаров, а в Кожевниковском – 811 гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области начали засеивать поля озимыми культурами, сообщает пресс-служба обладминистрации. Так, в Томском районе засеяли уже 320 гектаров, а в Кожевниковском – 811 гектаров.

«Зяблевую обработку почвы под будущий сев ведут три района: Асиновский, Томский и Зырянский», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Одновременно с этим в регионе продолжают убирать зерно, зернобобовые культуры и овощи. В Кожевниковском районе убрали более 3400 гектаров посевов, в Асиновском – свыше 950 гектаров, в Томском – 680 гектаров. В Томской области собрали 323 тонны овощей, в том числе более 200 тонн капусты и 90 тонн свеклы. Заготовлено более 132 тысяч тонн сенажа, свыше 43 тысяч тонн сена.