В Томске за сутки не произошло ни одного пожара

Сотрудники МЧС благодарят томичей за осторожность и сознательность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшие сутки для Томска были уникальными с точки зрения пожарной безопасности: не произошло ни одного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области. Отмечается, что в этом году было всего пять таких дней без пожаров.

«Ни одного пожара не было зафиксировано с 7 по 8 января, с 17 по 18 января, с 8 по 9 марта и с 16 по 17 марта», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также пять дней без пожаров зафиксировали за весь 2022 год. Сотрудники МЧС благодарят томичей за осторожность и сознательность. Ведь обычно пожарным приходится выезжать на экстренные вызовы несколько раз в день, а пожары происходят как в Томске, так и в области.

Напомним, что три сотрудника коммунальной службы пойдут под суд после пожара на крыше жилого дома по улице Салтыкова-Щедрина в Томске.