В Томской области местная жительница перевела мошенникам 150 тысяч рублей

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В Томской области в Шегарском районе местная жительница лишилась 150 тысяч рублей из-за мошенников. Женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные получили доступ к личным данным потерпевшей и пытаются снять деньги, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, в одном из мессенджеров женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные получили доступ к личным данным потерпевшей и пытаются снять денежные средства с ее счетов. Для недопущения потери финансов, злоумышленник предложил женщине поместить имеющиеся у нее средства на «безопасный счет»", - говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что поверив словам злоумышленника, потерпевшая сняла 150 тысяч рублей с кредитной карты и десятью операциями перевела их на продиктованные аферистом счета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».