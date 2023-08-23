В Томске Toyota Vitz сбила десятилетнего мальчика на самокате

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Накануне, 22 августа, в Томске водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика, который ехал на самокате. О произошедшем ДТП сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Около 17.40, на проспекте Мира, 66а, в городе Томске, произошло столкновение автомобиля Toyota Vitz, под управлением 27-летнего мужчины и электросамоката, под управлением несовершеннолетнего», говорится в сообщении.

В результате столкновения ребенок получил травмы, его доставили в медицинское учреждение

Специалисты ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.

«Госавтоинспекция Томской области призывает взрослых не допускать детей к управлению транспортными средствами, в том числе электросамокатами, и помнить о том, что своевременно проявленная бдительность может предотвратить несчастный случай на дороге с их участием», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала об аналогичном инциденте: на Московском тракте 10-летний мальчик попал под колеса «Нивы»