III Сибирский форум реконструктивной и пластической хирургии пройдет в Томске

Фото: портал sibforum2023.ru

24-25 августа в Томске пройдет III всероссийский форум по пластической хирургии и косметологии. На нем встретятся более 20 экспертов из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Мероприятие объединит профессионалов в сфере реконструктивной и эстетической хирургии и косметологии, которые поделятся информацией об инновационных технологиях и научных достижениях», - говорится в сообщении.

Врачи обменяются опытом, поделятся новой информацией об инновационных технологиях в медицине. Среди проблем, которые обсудят специалисты - возможности пластической хирургии при восстановлении после минно-взрывных ранений. На повестке также: проблемы хирургии лица и тела, реконструктивно-пластические операции у людей с опухолями шеи, головы, перспективы аппаратной и инъекционной косметологии.

Одна из лекций будет посвящена роли Сибирской школы в развитии российской пластической хирургии.

В числе спикеров форума заявлены главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова, а также главный внештатный пластический хирург Уральского Федерального округа Сергей Васильев.

На сайте sibforum2023.ru уточняется, что в рамках форума вручат подарки врачам-волонтерам, работавшим в зоне проведение специальной военной операции.

Мероприятие пройдет в актовом зале Сибирского государственного медицинского университета по адресу Московский тракт, 2. Начало в 9:00.

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