«Более 150 тысяч»: на фестиваль под Томском приехало рекордное число зрителей

Среди гостей праздника были организованные группы туристов из Новосибирска, Кемерово и других городов Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На фестиваль «Праздник топора», который проходил в Томском районе, в этом году приехало рекордное количество людей. В администрации Томской области подсчитали, что праздник посетили свыше 150 тысяч человек.Среди них были в том числе организованные группы туристов из Новосибирска, Кемерово и других городов.

«Праздник топора» является одним из самых ярких примеров событийного туризма в Сибири», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Отмечается, что в этом году участники, помимо конкурсных работ, подготовили стелу для Томской области.

Накануне стали известны победители «Праздника топора». А один из них опроверг информацию о том, что собирается пропить свой выигрыш.