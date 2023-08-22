«Особо крупный размер»: двух томичей обвиняют в создании нарколаборатории

Лабораторию по серийному производству наркотических средств организовали в Кожевниковском районе. Фото: Сиб.фм

Два жителя Томской области обвиняются в производстве и покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В пресс-службе прокуратуры Томской области рассказали, что обвинительное заключение в отношении двух молодых людей, 25 и 26 лет, уже утверждено. Следствие полагает, что в сентябре 2020 года они стали частью организованной преступной группы, которая производила и распространяла наркотики через интернет.

«Они подыскали помещение в Кожевниковском районе Томской области и организовали лабораторию по серийному производству наркотических средств», - рассказали о подробностях дела в облпрокуратуре.

В этой лаборатории томичи произвели более пяти килограммов наркотиков. Их задержали в марте 2023 года при попытке сбыта готовых наркотиков.

Уголовное дело в отношении двух создателей нарколаборатории направили в суд, а наркотики изъяли. А вот дело организатора преступной группы еще расследуют.

Напомним, что директора томской школы подозревают в хищении чужого имущества.