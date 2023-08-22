В 25 школах Томской области откроют инженерные классы ТУСУРа

Инженерные классы – это стандартное школьное образование с углубленным изучением профильных для ТУСУРа предметов. Фото: Анна Ковалева

ТУСУР откроет 25 инженерных классов в школах региона, об этом в своем Telegram-канале сообщил ректор вуза Виктор Рулевский. Он рассказал, что формируется предуниверсарий, куда будут принимать школьников, начиная с 5 класса.

«Вузы и предприятия уже на этом этапе должны мотивировать школьников готовиться к сдаче ЕГЭ по математике и физике и объяснять, какие это возможности откроет перед детьми», - отметил Рулевский.

Инженерные классы – это стандартное школьное образование с углубленным изучением профильных для ТУСУРа предметов. Виктор Рулевский отметил, что это приносит вузу результаты, например, только из Томского физико-технического лицея в ТУСУР в этом году поступили 16 студентов. Также ректор сообщил, что вуз готов расширять сеть инженерных классов.

Ранее в Томске отчитались о готовности школ к новому учебному году.