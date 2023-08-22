На белом озере 1 сентября состоится праздник в честь Дня знаний

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ретро FM Томск совместно с партнерами проведет яркую праздничную программу с 12:00 до 17:00 в парке культуры и отдыха «Сад Белое озеро». Приглашаются дети всех возрастов, родители, бабушки и дедушки. Настоящий семейный праздник, на котором вас ждут творческие мастер-классы, соревнования, конкурсы, игры на свежем воздухе и много подарков от партнеров!

Встречайте новый учебный год ярко, приходите в парк культуры и отдыха «Сад Белое озеро» 1 сентября!

Образовательный партнер - клуб билингвального развития "Англомама"

Официальный партнер - Coffee like, "Гарантия результата".

Food-партнеры:бар-ресторан "Строганина-бар", Wild coffee, кафе "Союз", кафе "Black grill", кафе "Домашняя кухня".

Возрастное ограничение 0+

Организатор мероприятия "Ретро ФМ"