В Томской области 1 и 10 сентября запретят использовать коптеры

Ограничения на полет квадрокоптеров будут действовать 1 и 10 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре в Томской области на два дня запретят использовать беспилотники. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба, сообщается на сайте администрации Томской области. Ограничения на полет квадрокоптеров будут действовать 1 и 10 сентября.

«В период проведения Дня знаний и ЕДГ в Томской области будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Также в эти дни, 1 и 10 сентября, будут предприняты дополнительные меры защиты. Например, в обеспечении правопорядка задействуют не только полицейских, но и дружинников, казаков, частные охранные предприятия и т.д. А 29 августа во всех школах Томкой области пройдут учебно-тренировочные занятия по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.