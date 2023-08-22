Ввод жилья в Томской области увеличился в 1,4 раз

С начала 2023 года в Томской области ввели в эксплуатацию 295 тысяч квадратных метров жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года в Томской области ввели в эксплуатацию 295 тысяч квадратных метров жилья или 3522 квартиры, сообщает обладминистрация. Это в 1,4 раза больше, чем было за тот же период прошлого года.

«По информации Томскстата, юридические лица построили 148,2 тысяч квадратных метров жилья, а индивидуальные застройщики - 147,6 тысяч квадратных метров», - отметили в пресс-службе администрации Томской области.

В Томске сдали более 122 тысяч квадратных метров жилья, что в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. А в Томском районе ввели в эксплуатацию свыше 154 тысяч «квадратов» жилья, объем новостроек здесь вырос на 22%.

Напомним, что подрядчик из Новосибирска построит ЖК на месте бывшего военного госпиталя в Томске.