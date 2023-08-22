«Онкология и диабет»: на диспансеризации у томичей находят опасные заболевания

Мужчины проходят диспансеризацию менее охотно, чем женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала этого года бесплатную диспансеризацию прошли более 152 жителей Томской области, подсчитали в обладминистрации. Из этих людей около 40 тысяч проживают в сельской местности. В рамках диспансеризации у томичей выявляют опасные заболевания.

«Диспансеризация помогла выявить 121 случай онкологии, в том числе на ранней стадии», - отметили в пресс-службе администрации Томской области.

Также на диспансеризации впервые выявили 448 пациентов с диабетом и более 500 человек, страдающих ишемической болезнью сердца. Все, у кого диспансеризация помогла своевременно выявить опасные болезни, поставлены на диспансерный учет, им назначено лечение.

Охотнее всего диспансеризацию проходят женщины, особенно пенсионного и предпенсионного возраста. У мужчин наиболее активны молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, а вот мужчины старше на диспансеризацию не спешат. Хотя именно у этой категории граждан чаще всего находят опасные заболевания в поздней стадии.

Напомним, что диспансеризация проводится бесплатно, можно ее пройти и в выходной день. До 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно.