Из-за тумана в Томске задержался прилет нескольких рейсов утром 22 августа

Фото: портал tomskairport.ru

Сегодня, 22 августа, в Международный аэропорт им. Николая Камова вовремя не прибыло 4 рейса – из Москвы, Барнаула и Красноярска. Как сообщили журналистам «Московского комсомольца в Томске» в справочной аэропорта, причиной изменений в расписании стали плохие метеоусловия.

На данный момент, как показывает онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается вылет рейса KV 130 Томск-Красноярск. «Расчетное время: 15:25», - уточняется в скорректированном расписании. Также скорректировано время прилета рейсов из Москвы, Барнаула, Красноярска и Стрежевого.

Напомним, накануне в областном центре также наблюдались густые туманы, однако в понедельник они не помешали работе аэропорта.

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