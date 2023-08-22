Кандидат в мэры Томска Махиня рассказал, как можно решить проблемы города

Фото: «ГТРК Томск»

Кандидат в мэры Томска Дмитрий Махиня поделился с журналистами телеканала «ГТРК Томск» своим видением путей решения проблем города. Об этом рассказало издание «АиФ-Томск».

По словам Махини, он немало времени обдумывал, как можно улучшить состояние областного центра – повысить качество дорог, сделать улицы чистыми и т.д.

«Томичи жалуются на качество дорог, жалуются на качество раскопок после коммунальных ремонтов, это тоже бросилось в глаза. Больше внимания уделять уборке улиц и обрезке зеленых насаждений. Обратил внимание, что не везде качественно вывозят ТКО», - признался бывший заместитель мэра Омска Дмитрий Махиня.

Чтобы решить проблемы, потенциальный градоначальник собирается привлечь предпринимателей, которые проинвестируют преобразование публичных пространств Томска. Махиня также считает, что следует теснее работать с научным сообществом. Если политик получит одобрение конкурсной комиссии, он первым делом встретится с местными депутатами, чтобы установить с ними доверительный контакт.

Махиня также добавил, что мэр - это хозяйственник, который должен улучшать ситуацию в городе реальными делами.

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