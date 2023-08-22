Томские синоптики обещают до +23 градусов тепла 22 августа

Фото: Наталья Качановская

В Томске сегодня, 22 августа, синоптики обещают до +23 градусов. Осадков не будет, рассказали в томском ЦГМС.

В городе ожидается ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +21…+23 °С.

По Томской области синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, днем с грозами,

утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +3…+8 °С, местами до +13°С. Температура днем +19…+24 °С, местами +13…+18°С.