Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 12:00

«Новый этап жизни ребенка»: томичам дали советы перед началом учебного года

Томский психолог Кустова дала советы родителям первоклассников перед 1 сентября
Александра Тайбатрова
Важно, чтобы ребенок воспринимал школьный опыт положительно

Важно, чтобы ребенок воспринимал школьный опыт положительно

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем мало времени остается до начала нового учебного года, и эту тему обсуждают во всех семьях, где есть дети школьного возраста. Особенно волнителен этот момент для первоклассников. Как стоит вести себя родителям, чьи дети в этом году впервые переступят порог школы, Tomsk.mk.ru рассказала семейный и детский психолог Томского центра Взаимоотношений Ирина Кустова.

Важно, чтобы ребенок воспринимал школьный опыт положительно. Для этого психолог рекомендует подчеркивать, как вы гордитесь новым этапом в жизни ребенка. Можно делиться историями из своей школьной жизни, рассказывать, как много интересного ребенок узнает на уроках.

Также Ирина Кустова посоветовала позволить ребенку делать самостоятельно то, что ему по силам, например, собирать портфель. Важно понимать, что оценки не могут быть более важными, чем сам ребенок, и формирование его личности должно быть в приоритете.

Напомним, что 1 сентября в Томске пройдет праздник на Белом озере.