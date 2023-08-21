Томские ученые первыми в РФ оценят загрязнение Японского моря пластиком

Биологи ТГУ и аквалангисты клуба СКАТ отобрали пробы донных отложений с двух участков моря Фото: Пресс-служба ТГУ

Ученые Томского государственного университета первыми в России будут изучать загрязнение Японского моря пластиком. В пресс-службе вуза рассказали, что биологи ТГУ и аквалангисты клуба СКАТ отобрали пробы донных отложений с двух участков моря – возле поселка Славянка и на острове Сибирякова. Сообщается, что экспедиция решала две задачи: разработать решения для очистки среды от нефти и пластика и методики и способов и пробоподготовки образцов для анализа макро- и микропластика.

«Особое внимание будет уделено морским водным объектам», - говорится в сообщении.

В ТГУ отмечают, что морские экосистемы страны пока малоизученны на предмет наличия микропластика. А Японское море и вовсе является «белым пятном», ведь подобные исследования в России еще не проводились.

Исследования Японского моря планируют продолжить.