Губернатор Владимир Мазур провел оргкомитет Года педагога наставника в Томской области

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 21 августа, губернатор Томской области Владимир Мазур провел очередное заседание организационного комитета по проведению в регионе в 2023 году Года педагога и наставника.

«Как отметил наш Президент Владимир Владимирович Путин, миссия Года педагога и наставника – это признание особого статуса учителей, педагогов и наставников, их ведущей роли в обществе и государстве, - сказал председатель оргкомитета, губернатор Владимир Мазур, открывая встречу. – Наша задача – бережно сохраняя традиции школы, идти дальше, внедряя в педагогический процесс инновации. Я убежден, что только баланс консерватизма и устремленности в будущее позволит нам успешно развивать систему образования в стране, сохраняя ее статус одной из сильнейших в мире».

Члены оргкомитета, собравшиеся в 16-й томской школе, познакомились с промежуточными итогами реализации регионального плана мероприятий Года педагога и наставника. Среди них - выставки, образовательные интенсивы, акции, фестивали, региональные этапы всероссийских конкурсов и региональные конкурсы профессионального мастерства.

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова рассказала оргкомитетчикам, что в Томской области 57 учительских династий с общим стажем работы более 9,1 тысяч лет, один народный учитель Российской Федерации (директор Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбединов) и 287 заслуженных учителей РФ. Средний возраст педагогов в регионе составляет 44,5 лет.

На оргкомитете были презентованы проекты – победители регионального конкурса по развитию системы образования в Томской области. Это проект школы «Перспектива» по интеграции современных биотехнологий и экологического образования (его представила директор школы Ирина Сахарова) и проект Томского базового медицинского колледжа по созданию учебно-предметной среды для профессиональной ориентации школьников, о котором рассказала преподаватель колледжа Лилия Рожкова.

Помимо этого, Владимир Мазур, обращаясь к представителям педагогического сообщества, отметил значимость работы учителя для укрепления государства.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин очень точно сказал, что будущее человека зависит от качества его образования и всестороннего развития. И сегодня это будущее в ваших руках, дорогие педагоги и наставники. От качественного образования, духовного и нравственного воспитания зависит завтрашний день нашей страны, – обратился губернатор Владимир Мазур к участникам форума «Август.PRO».

Областной педагогический форум проходит в Томске с 21 по 22 августа в школе №16 в микрорайоне «Радонежский» и включает 154 мероприятия. Педагоги обсуждают изменения в сфере образования, установки на новый учебный год и обмениваются опытом.

«Форум «Август.PRO» – это «переговорная площадка», которая дает возможность подвести итоги прошедшего учебного года, обсудить назревшие и не решенные еще проблемы, найти пути их решения, поговорить о перспективах развития образования в Томской области и его вкладе в образование нашей страны», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

В форуме принимают участие около трех тысяч работников системы общего, профессионального и дополнительного образования Томской области. Впервые к форуму присоединились руководители трех ведущих школ Приазовского района Запорожской области.

На площадках форума работает около четырехсот спикеров, в том числе руководители и сотрудники российских образовательных организаций, вузов, НИИ. Среди них — лидеры российского образования из Москвы, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Орловской, Томской областей, Алтайского края, Кабардино-Балкарии и Удмуртии.