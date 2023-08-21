Многодетная томская семья получила орден «Родительская слава»

В 2018 году семья Петровых была отмечена знаком отличия Томской области «Родительская доблесть» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Многодетная семья Петровых из Стрежевого Томской области получила орден «Родительская слава». Их наградил президент России, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«У Елены и Романа Петровых семь детей. Трое уже студенты, четверо ещё школьники», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Сообщается, что Петровы ведут активный образ жизни, дети участвуют в мероприятиях, которые проводятся в образовательных учреждениях.

А в 2018 году семья Петровых была отмечена знаком отличия Томской области «Родительская доблесть».