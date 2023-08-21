«Более 100 заявок»: в Томской области подсчитали количество пропавших за лето

С 1 июня по 18 августа подано 108 заявок на поиск людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За лето этого года в Томской области пропало более 100 человек, сообщает «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на пресс-службу поискового отряда «ЛизаАлерт».

«С 1 июня по 18 августа подано 108 заявок на поиск людей», - уточнили в отряде и добавили, что 27 заявок было получено в августе.

88 человек из пропавших были найдены живыми. Восемь человек погибли, о судьбе еще шестерых пока ничего не известно. Три заявки не подтвердились.

Всего же с начала года в Томской области поисковики получил заявки на поиск 212 человек. Из них 169 человек нашли живыми и здоровыми.

Напомним, что в Томске ищут 64-летнюю пенсионерку.