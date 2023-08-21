Более 32 тысяч томских пенсионеров получают социальную доплату

Для оформления доплаты пенсионеру никуда обращаться не нужно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области более 32 тысяч человек получают социальную доплату к пенсии, сообщает пресс-служба администрации региона. В 2023 году на эту доплату направят 1,2 миллиона рублей.

«Право на выплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не превышает величины прожиточного минимума пенсионера, составляющего в Томской области 12 441 рубль», - уточнили в обладминистрации.

Сколько именно составит доплата, рассчитывается индивидуально и зависит от доходов пенсионера. Доплата равняется разнице доходов и прожиточного минимума.

При этом для оформления доплаты пенсионеру никуда обращаться не нужно. Ее назначают автоматически, используя сведения Социального фонда России.

Также военнослужащие в Томской области смогут оформить выплаты через МФЦ.