В Томске перекроют проезд к незаконной свалке возле кладбища «Бактин»

Проезды к незаконной свалке перекопают Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске продолжают бороться с незаконными свалками, сообщает мэрия. Чтобы никто больше не мог выбрасывать мусор возле кладбища «Бактин», проезды к месту стихийной мусорки перекопают.

«Мусор с площадки вывезут в полном объеме», - заверили в мэрии.

Свалка здесь образовалась из-за того, что предприниматели, которые занимаются установкой памятников и крестов на могилах, незаконно выбрасывали мусор. В будущем с ними проведут работу и объяснят, что выбрасывать отходы производства возле кладбища запрещено.

Напомним, что к 1 сентября в Томске обещают убрать забор возле БКЗ.