В Томске перекроют проезд к незаконной свалке возле кладбища «Бактин»

Проезды к незаконной свалке перекопают
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Томске продолжают бороться с незаконными свалками, сообщает мэрия. Чтобы никто больше не мог выбрасывать мусор возле кладбища «Бактин», проезды к месту стихийной мусорки перекопают.
«Мусор с площадки вывезут в полном объеме», - заверили в мэрии.
Свалка здесь образовалась из-за того, что предприниматели, которые занимаются установкой памятников и крестов на могилах, незаконно выбрасывали мусор. В будущем с ними проведут работу и объяснят, что выбрасывать отходы производства возле кладбища запрещено.
Напомним, что к 1 сентября в Томске обещают убрать забор возле БКЗ.