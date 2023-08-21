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НовостиОбщество21 августа 2023 6:36

В Томске перекроют проезд к незаконной свалке возле кладбища «Бактин»

Мусор со стихийной томской свалки полностью вывезут
Александра Тайбатрова
Проезды к незаконной свалке перекопают

Проезды к незаконной свалке перекопают

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске продолжают бороться с незаконными свалками, сообщает мэрия. Чтобы никто больше не мог выбрасывать мусор возле кладбища «Бактин», проезды к месту стихийной мусорки перекопают.

«Мусор с площадки вывезут в полном объеме», - заверили в мэрии.

Свалка здесь образовалась из-за того, что предприниматели, которые занимаются установкой памятников и крестов на могилах, незаконно выбрасывали мусор. В будущем с ними проведут работу и объяснят, что выбрасывать отходы производства возле кладбища запрещено.

Напомним, что к 1 сентября в Томске обещают убрать забор возле БКЗ.