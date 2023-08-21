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НовостиОбщество21 августа 2023 6:11

Кандидат Миннахмедов подал документы на пост мэра Томска без высшего образования

Об отсутствии образования кандидат в мэры Томска рассказал в соцсетях
Александра Тайбатрова
Фото: социальные сети Марселя Миннахмедова

Фото: социальные сети Марселя Миннахмедова

Бизнесмен Марсель Миннахмедов, который претендует на пост мэра Томск, в социальных сетях признался, что у него нет высшего образования. «Аргументы и факты – Томск» пишет, что подать документы на конкурс ему предложил знакомый. Сам Миннахмедов поделился, что боялся отказа от комиссии из-за отсутствия диплома о высшем образовании. Но вопросы возникли только из-за того, что у него не было СНИЛС.

При этом наличие высшего образования является обязательным для будущего мэра.

Ранее еще один кандидат в мэры Томска Ольга Киргинцева анонсировала платную встречу с избирателями.