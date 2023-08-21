«Олимпиада по стандартизации»: томская школьница вошла в сборную России

Олимпиада пройдет с 21 по 24 августа в южнокорейском городе Ансан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская школьница вошла в состав сборной России и отправится на международную олимпиаду по стандартизации в Корею. В пресс-службе администрации Томской области рассказали, что это 15-летняя Виктория Ечина, которая учится в школе №40 Томска.

«В состав сборной вошли девять школьников из Казани, Луганска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Севастополя, Томска, Уфы и Чебоксар», - уточнили в обладминистрации.

Олимпиада пройдет с 21 по 24 августа в городе Ансан Южной Кореи. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях. Сборную России представят три команды, всего же в соревнованиях будут участвовать 40 команд из девяти стран.

Ранее администрация показала, как проходит фестиваль бардовской песни «Томский перекресток».