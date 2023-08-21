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НовостиОбщество21 августа 2023 4:44

«Олимпиада по стандартизации»: томская школьница вошла в сборную России

Ученица школы №40 Томска поедет в Корею на международную олимпиаду
Александра Тайбатрова
Олимпиада пройдет с 21 по 24 августа в южнокорейском городе Ансан

Олимпиада пройдет с 21 по 24 августа в южнокорейском городе Ансан

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская школьница вошла в состав сборной России и отправится на международную олимпиаду по стандартизации в Корею. В пресс-службе администрации Томской области рассказали, что это 15-летняя Виктория Ечина, которая учится в школе №40 Томска.

«В состав сборной вошли девять школьников из Казани, Луганска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Севастополя, Томска, Уфы и Чебоксар», - уточнили в обладминистрации.

Олимпиада пройдет с 21 по 24 августа в городе Ансан Южной Кореи. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях. Сборную России представят три команды, всего же в соревнованиях будут участвовать 40 команд из девяти стран.

Ранее администрация показала, как проходит фестиваль бардовской песни «Томский перекресток».