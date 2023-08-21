В Томской области военнослужащие могут оформить выплаты через МФЦ

Записаться в МФЦ можно непосредственно в учреждениях, по телефонам 8-800-350-0850, 8 (3822) 602-999, на сайте МФЦ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащие Томской области и члены их семей могут оформить положенные им выплаты и компенсации. В администрации региона сообщили, что МФЦ и отделение Социального фонда России заключили соответствующее соглашение. И перечень услуг, которые можно получить в МФЦ Томской области, увеличился на девять.

«Для них предусмотрены выплаты в части оплаты ЖКХ, ремонта жилых домов, оздоровления детей в санаториях, а также единовременные пособия детям и женам военнослужащих», - перечислили в пресс-службе обладминистрации.

Также через МФЦ военнослужащий сможет оформить пособие, если получит увечье, заболеет, приобретет инвалидность.

Записаться в МФЦ можно непосредственно в учреждениях, по телефонам 8-800-350-0850, 8 (3822) 602-999, на сайте МФЦ или через специального чат-бота.