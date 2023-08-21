Томичка лишилась 700 тысяч рублей из-за мошенников

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В Томске 41-летняя жительница лишилась 700 тысяч рублей из-за мошенников. Звонившие сообщали о попытках оформить кредиты на потерпевшую, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, томичке поступали звонки от якобы сотрудников правоохранительных огранов и банков. Звонившие сообщали о попытках оформить кредиты на потерпевшую. Для аннулировариния этих операций, злоумышленники предлагали оформить другие займы и перевести денежные средства на «безопасный счет»", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что женщина получила кредиты в разных банках и перевела 700 тысяч рублей на указанные аферистами счета.