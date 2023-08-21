Губернатор Томской области вновь записал видео обращение для горожан

Фото: Губернатор Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур традиционно записал для жителей города и региона видео-обращение. В нем он сказал, что сейчас область готовится к 1 сентября.

"Наши дети пойдут в свои школы на занятия. Уверен, что ребятишки ждут начала учебного года. Нам же, взрослым, предстоит очень много сделать: еще раз посмотреть безопасность подходов к школам, подготовку в самих школах, насколько обеспечены материально-техническим оснащением. Работы много, поэтому всем желаю хорошего настроения", - подчеркнул губернатор.

Напомним, что свои обращения глава области выкладывает в своем telegram-канале.