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НовостиОбщество21 августа 2023 3:45

Губернатор Томской области вновь записал видео обращение для горожан

Глава региона сказал, что сейчас область готовится к 1 сентября
Ксения Высотина
Фото: Губернатор Владимир Мазур

Фото: Губернатор Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур традиционно записал для жителей города и региона видео-обращение. В нем он сказал, что сейчас область готовится к 1 сентября.

"Наши дети пойдут в свои школы на занятия. Уверен, что ребятишки ждут начала учебного года. Нам же, взрослым, предстоит очень много сделать: еще раз посмотреть безопасность подходов к школам, подготовку в самих школах, насколько обеспечены материально-техническим оснащением. Работы много, поэтому всем желаю хорошего настроения", - подчеркнул губернатор.

Напомним, что свои обращения глава области выкладывает в своем telegram-канале.