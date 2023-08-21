Жители Томска опубликовали в сетях фотографии городского тумана

Фото Галины Белоусовой

Сегодня, 21 августа, на утренний Томск опустился густой туман. Горожане сделали снимки таинственного областного центра и поделились ими в аккаунтах социальных сетей. Подборку фотографий загадочного города сделал "Московский комсомолец в Томске".

Фото Галины Белоусовой

На данный момент туман не препятствует работе Международного аэропорта Томска имени Николая Камова. Рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, ранее "Комсомольская правда – Томск" рассказала, что 21 августа в регионе ожидаются туманы. Прогноз предоставили синоптики местного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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