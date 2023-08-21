Мужчина представился одноклассником северчанина и похитил у него 50 тысяч рублей

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58-летний житель Северска сообщил в полицию о хищении денег. Неизвестный позвонил ему по телефону и вошел в доверие, представившись одноклассником. Затем попросил в долг 50 тысяч рублей. Северчанин перевел аферисту указанную сумму. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«После перечисления денег северчанин решил уточнить, поступили ли они на счет. Однако телефон был недоступен. Связавшись с одноклассником по другому номеру, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника», - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК Российской Федерации - «Мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что полиция разбирается с виновниками конфликта в селе Десятово.