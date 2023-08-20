Жителям Томска рассказали, как успокоить зуд после укуса комара

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Жителям Томска рассказали, как можно избавить себя от зуда после укуса комара. Издание "МК в Томске" пообщалось с врачом-аллергологом Ольгой Сысоевой.

«Здесь надо учитывать, что перед тем, как самка комара «приземляется» на жертву и начинает пить кровь, она вводит в кожу свою слюну. Она содержит антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови. Именно слюна вызывает зуд, отек, покраснение в месте укуса, а иногда, и тяжелую аллергическую реакцию», — рассказала в беседе с журналистом Tomsk.mk.ru врач-аллерголог Ольга Сысоева.

Как отметила специалист, в аптеках и на прилавках томских магазинов есть огромный выбор самых разных средств, которые снимают зуд, раздражение и отечность после укуса комаров и других насекомых. Они отличаются между собой, в основном, только способом нанесения на место укуса (гели, спреи, стики, мази), объемом и ценой

Но перед нанесением любого из средств, места укусов желательно обработать раствором перекиси водорода, любым спиртовым раствором, но лучше всего если это будет настойка календулы. После этого можно положить на пораженный участок кожи лед.