Томская область получит более 53 млн рублей на улучшение объектов детского отдыха

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Более 53 млн рублей выделят Томской области из федерального бюджета на улучшение объектов детского отдыха. Регион выиграл право получить федеральную субсидию, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Заявка на участие в проекте была подготовлена областным департаментом по вопросам семьи и детей. Согласно предоставленной информации, регион будет получать федеральную субсидию в размере 53,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году планируется возведение и оборудование двух новых благоустроенных модульных жилых корпусов на 50 детей каждый, а также обустройство прилегающей территории в детском лагере «Огонёк» в селе Богашево и лагере «Берёзка» в городе Северск.