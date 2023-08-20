На Семейкино острове в Томске состоялся фестиваль бардовской песни «Томский перекресток»

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на Семейкином острове 19 августа прошел фестиваль бардовской песни «Томский перекресток». В 2023 году региональный фестиваль авторской песни собрал исполнителей из разных городов, сообщает пресс-служба мэрии.

"И. о. мэра Томска принял участие в открытии концерта на XXI фестивале бардовской песни «Томский перекресток», который проходит на Семейкином острове. В этом году региональный фестиваль авторской песни «Томский перекресток» собрал исполнителей из Москвы, Зеленогорска, Челябинска, Томска, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Назарово, Кольцово, Барнаула, Усть-Каменогорска, Железногорска, Юрги и других городов. Специальными гостями фестиваля стали Анатолий Киреев, Алексей Вдовин, Александр Перов, Лидия Чебоксарова и Евгений Быков", - рассказали в администрации.

Уточняется, что сегодня, 20 августа, на большой сцене на Семейкином острове томичей ждет заключительная концертная программа фестиваля «На границе жанров», которая начнется в 12.20 и закончится в 16.20.