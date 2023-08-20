Полиция Томска разберется с виновниками конфликта в селе Десятово

Фото: Ксения Высотина

Томская полиция разбирается в конфликте, который произошел между жителями села Десятово. Об этом сообщается в пресс-службе МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Кожевниковскому району поступило сообщение о конфликте между гражданами в селе Десятово", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Однако подробности происшествия не озвучиваются.

"КП-Томск" разбирается в ситуации.