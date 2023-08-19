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НовостиПроисшествия19 августа 2023 8:26

Более 80 машин эвакуировали в Томской области за неделю с 11 по 17 августа

Почти 50 томичей за неделю задержали пьяными за рулем
Александра Тайбатрова
К административной ответственности за тонировку привлекли 36 томичей

К административной ответственности за тонировку привлекли 36 томичей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю, с 11 по 17 августа, в Томской области эвакуировали 85 машин, сообщается пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. При этом на 12 водителей, которые нарушили правила стоянки и остановки, составили административные материалы.

«Задержано 47 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения», - прокомментировали в полиции и добавили, что из этих водителей трое уже попадались за рулем пьяными и были лишены прав за это.

На этих трех водителей возбудили уголовные дела. А к административной ответственности за тонировку привлекли 36 томичей.

Ранее в Томске пенсионерка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе.