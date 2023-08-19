«Уехал в неизвестном направлении»: томские волонтеры ищут мужчину на самокате

Ориентировка: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Томске начались поиски пропавшего 39-летнего Семена Демина. 19 августа он уехал в неизвестном направлении на черном самокате, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Известно, что мужчина имеет отставание в развитии.

«Рост 175 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы – темно-русые, глаза – серые», - так описываются приметы Семена Демина в ориентировке.

Мужчина был одет в камуфляжные зеленые штаны, куртку и кепку, на ногах – синие галоши. Всех, кому станет что-то известно о его местонахождении, просят позвонить на бесплатную круглосуточную горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по телефону 112.

Ранее в Томском районе успешно завершились поиски мужчины, пропавшего более двух недель назад.