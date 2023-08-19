В Томске 19 августа образовались пробки на выезде из города

Фото: скриншот Яндекс.Пробки

В субботу, 19 августа, образовались пробки на выезде из Томска. Очевидцы в соцсетях пишут, что особенно затруднено движение на въездах на Коммунальный и «Новый» мосты.

Сервис «Яндекс-пробки» подтверждает это: въезды на мосты «горят» темно-красным. Согласно данным сервиса, пробки на «Новый» мост начинаются примерно от развязки. А на въезде на Коммунальный мост движение затруднено на улице Нахимова (примерно от пересечения с улицей Вершинина), на проспекте Ленина (от пересечения с улицей А. Иванова), на Московском тракте. Въезд на мост с другой стороны тоже затруднен.