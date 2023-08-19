В Томске пенсионерку на переходе сбила иномарка

После ДТП женщину отправили в больницу, чтобы провести осмотр Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске вечером 18 августа произошло ДТП: пожилую женщину сбили на пешеходном переходе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области, наезд на пешехода произошел примерно в 20.10 на Шегарском тракте в районе дома №12.

«Автомобиль Ford Focus, которым управлял мужчина 1952 года рождения, наехал на женщину-пешехода 1961 года рождения», - прокомментировали в полиции.

Предварительно, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП ее отправили в больницу, чтобы провести осмотр. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГАИ.

Ранее в Томске автомобиль сбил женщину возле Дворца спорта.