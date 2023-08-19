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НовостиПроисшествия19 августа 2023 6:15

«Безопасный счет»: томичка перевела 1,7 миллионов мошенникам

Жительница Томска оформила кредит и перевела 1,7 миллионов аферистам
Александра Тайбатрова
Женщине сообщили, что якобы на ее имя кто-то оформляет кредит

Женщине сообщили, что якобы на ее имя кто-то оформляет кредит

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Томска стала жертвой аферистов и перевела мошенникам 1,7 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области, 46-летней женщине, предварительно позвонил неизвестный и представился полицейским. Женщине сообщили, что якобы на ее имя кто-то оформляет кредит.

«Аферист пояснил, что необходимо в срочном порядке самостоятельно оформить кредит, а все деньги перевести на «безопасные счета», - прокомментировали в пресс-службе полиции.

Женщина так и поступила, а в результате лишилась 1,7 миллионов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее томских бизнесменов приговорили к колонии за обман дольщиков при строительстве дома на улице Красноармейской.