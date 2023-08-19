Томский губернатор Мазур поздравил с 35-летием общество инвалидов

Мазур направил приветствие участникам торжественного собрания, посвященного юбилею. Фото: Анна Ковалева

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил с 35-летием Всероссийское общество инвалидов. В пресс-службе обладминистрации рассказали, что он направил приветствие участникам торжественного собрания, посвященного юбилею.

«В Томской области общественная организация инвалидов под руководством Ирины Дороховой объединяет более 10 тысяч неравнодушных и сильных духом людей», - отметил Владимир Мазур.

Глава региона поблагодарил участников томского общества за то, что они умеют объединяться и достигать своих целей.

Также в сообщении на сайт обладминистрации говорится, что власти постоянно контактируют с местным отделением общества инвалидов, в учреждениях региона создается доступная среда для лиц с разными ограничениями по здоровью.