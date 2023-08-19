Официальное открытие «Праздника топора» под Томском состоится 19 августа

В этот день можно будет увидеть работы мастеров на финальном этапе Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 19 августа, состоится торжественное открытие фестиваля «Праздник топора» в парке «Околица» Томского района. В пресс-службе администрации Томской области напомнили, что церемония запланирована на 11.00.

В оставшиеся два дня фестиваля гостей праздника ждет много интересного. И в первую очередь – можно будет увидеть работы мастеров на финальном этапе и шоу-программы.

«В 15.00 на главной сцене парка развернется гастрономический турнир среди шеф-поваров и су-шефов «На Топорах!», - говорится в сообщении обладминистрации.

На 18.00 19 августа запланировано открытие конкурса по скоростной резке по дереву Speed carving. Также в этот день на фестивале будут проходить кукольные спектакли, кинофестиваль, концерт кавер-группы, розыгрыш призов и многое другое.