Томичам рассказали о праздничных днях в 2024 году

Инфографика: Объясняем.РФ

Стало известно, как будут отдыхать томичи в 2024 году: утвержден и опубликован календарь выходных и праздничных дней в России на 2024 год.

Новогодние выходные в 2024 году продлятся до 8 января. На работу все, кто работает по стандартной пятнидневке, выйдут 9 января.

«Мужской» и «женский» праздники – 23 февраля и 8 марта – будут совмещены с выходными. Так что в феврале будем отдыхать с 23 по 25 число, а в марте – с 8 по 10.

В связи с празднованием праздника весны и труда выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая. Но при этом суббота, 27 апреля, будет рабочей. Следующий блок «майских» выходных ждет россиян с 9 по 12 мая.

В июне 2024 года будет один праздничный нерабочий день – 12 июня, который выпадает на среду.

4 ноября 2024 года будет понедельником, и в честь этого праздника россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября. Зато суббота, 2 ноября, станет рабочей.

Перед новым годом будет сразу три выходных – с 29 по 31 число. Но перед этим россиян ждет шестидневная рабочая неделя с рабочей субботой 28 декабря.