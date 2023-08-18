Три вагона дров отправили в зону СВО из Томской области

На передовой дрова особенно необходимы в преддверии осени. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

Из Томской области в зону СВО отправили три вагона колотых дров. В департаменте лесного хозяйства региона отметили, что на передовой они особенно необходимы в преддверии осени.

«В заготовке древесины принимают участие работники лесопожарных станций, авиаотделений, арендаторы лесных участков и сотрудники предприятий лесопереработки», - отметили в деплесе.

В ведомстве рассказали, что дрова отправляют в Юргу, а уже оттуда груз по железной дороге доставят в зону СВО. Дрова заготовили из березы, сосны и осины.

Ранее в зону СВО отправили новую партию автомобилей.