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НовостиОбщество18 августа 2023 14:34

В томском лицее №8 устанавливают оборудование и мебель

Лицей №8 Томска готовится к открытию после ремонта
Александра Тайбатрова
Территорию лицея практически привели в порядок

Территорию лицея практически привели в порядок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В лицее №8 Томска сейчас расставляют мебель и устанавливают оборудование, рассказали в мэрии. В образовательном учреждении подходит к концу 4-летни ремонт: ученики и учителя должны вернуться в родные стены 1 сентября.

«И.о. мэра Томска Михаил Ратнера провел очередной штаб по капремонту в образовательном учреждении», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в лицее подходят к концу отделочные работы. Здесь убираются после ремонта. В здании лицея уже смонтировали противопожарную систему, на понедельник запланирована ее проверка. Территорию лицея тоже практически привели в порядок, а на фасаде устанавливают декоративные элементы.

Ранее в Томске проверили четыре школы, в которых идет капитальный ремонт.