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НовостиОбщество18 августа 2023 12:53

«Мазур и Сиделев»: в двух больницах Томской области назначили новых главврачей

Экс-главврач Кривошеинской больница Мазур возглавила томский роддом им. Семашко
Александра Тайбатрова
Наталья Мазур в сфере здравоохранения работает более 20 лет

Наталья Мазур в сфере здравоохранения работает более 20 лет

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В руководящем составе больниц Томской области – кадровые перестановки. Бывший главный врач Кривошеинской районной больницы стала руководителем роддома имени Семашко, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на облздрав. Известно, что в сфере здравоохранения Наталья Мазур работает более 20 лет, окончила СибГМУ, работала в Колпашевской и Бакчарской районных больницах, была заместителем главврача роддома №1.

А новым главным врачом Кривошеинской больницы стал Максим Сиделев, который до этого был заместителем главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Белгорода, работал в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Шегарском районе и т.д.

Ранее сообщалось, что главврачом томского центра СПИД стал Олег Каминский.